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Minibüsün çarptığı yaya öldü; kaçan sürücü yakalandı

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Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ümmi Elsun'a minibüs çarptı. Genç kadın hastanede hayatını kaybederken, kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Ümmi Elsun (22), yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Mehmet T. ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet T.'nin kullandığı 01 M 0568 plakalı minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmi Elsun'a çarptı. Savrulan Elsun, asfalt zemine düşerek yaralandı. Aracını durduran Mehmet T., kısa süre bekledikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elsun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Mehmet T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR- Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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