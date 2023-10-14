Adana'da MHP'ye katılan 87 kişiye rozet takıldı

Adana'da, MHP'ye katılan 87 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

MHP İl Başkanlığı'nda, partiye yeni katılanlar için tören düzenlendi.

MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, törende yaptığı konuşmada, partisine katılanlara teşekkür etti.

Tüm siyasi partilileri Cumhur İttifakı'na davet eden Kanlı, "Tüm siyasi partilerin mensuplarına ve il başkanlarına sesleniyorum; Cumhur İttifakı'nın etrafında birleşelim." dedi.

Konuşmaların ardından Zafer Partisinden istifa ederek MHP'ye katılanlara rozetleri takıldı.