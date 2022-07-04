Adana'da lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Alaeddin Çoğal - Güncel
Adana'da lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Adana'da seyir halindeyken lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Adana'da seyir halindeyken lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Mustafa K. idaresindeki 27 L 1405 plakalı minibüs, Doğankent Mahallesi'nde seyir halindeyken lastiği fırladı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AJR 571 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Alaeddin Çoğal - Güncel

Doğankent Mahallesi Adana Güncel Haberler

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