Adana'da lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı Adana'da seyir halindeyken lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Adana'da seyir halindeyken lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Mustafa K. idaresindeki 27 L 1405 plakalı minibüs, Doğankent Mahallesi'nde seyir halindeyken lastiği fırladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AJR 571 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / Alaeddin Çoğal - Güncel Doğankent Mahallesi Adana Güncel Haberler

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