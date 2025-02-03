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Adana'da Kuyumcudan Hırsızlık: Polis Şüpheliyi Arıyor

Adana'da Kuyumcudan Hırsızlık: Polis Şüpheliyi Arıyor
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Adana'daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık olayında, kuyumcudan altın çalan şüpheli kaçtı. Polis, alarm izleriyle hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da polis, kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, kentteki alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalması üzerine özel güvenlik ekipleri durumu polise bildirip iş yerinin önüne gitti.

Özel güvenliğin geldiğini fark eden şüpheli, havalandırma boşluğuna girerek kuyumcudan kaçtı.

Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede, kuyumcunun kasasındaki bir miktar altının çalındığını tespit etti.

Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması ve çalınan altın miktarını tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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