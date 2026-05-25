Adana için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'da gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, saat 17.00'ye kadar Adana çevrelerinde kısa süreli kuvvetli sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.