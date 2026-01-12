Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, bir siteyi su bastı ve istinat duvarının çökmesine yol açtı. Vatandaşlar, içeriyi suyla dolduran suları tahliye etmek için mücadele etti.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle bir siteyi su bastı, istinat duvarı çöktü.
Kent genelinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.
Merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki bir siteyi su bastı. Yağışın etkisiyle sitenin istinat duvarı da çöktü.
Vatandaşlar, sitenin içerisine dolan suları tahliye etmek için çaba harcadı.
İlçenin bazı cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel