Haberler

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, bir siteyi su bastı ve istinat duvarının çökmesine yol açtı. Vatandaşlar, içeriyi suyla dolduran suları tahliye etmek için mücadele etti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle bir siteyi su bastı, istinat duvarı çöktü.

Kent genelinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki bir siteyi su bastı. Yağışın etkisiyle sitenin istinat duvarı da çöktü.

Vatandaşlar, sitenin içerisine dolan suları tahliye etmek için çaba harcadı.

İlçenin bazı cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu! Ölü ve yaralılar var
Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu! Ölü ve yaralılar var
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası