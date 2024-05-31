Üye Girişi
Haberler

Adana'da kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da, indirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler arasında kavga çıktı.

ADANA'da, indirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler arasında kavga çıktı. İzdihamın yaşandığı mağazada, mesai bitimi polis eşliğinde kepenk indirildi. Yaşananlar, bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bugün, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirime giren ürünlere büyük ilgi gösterildi. Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga anları mağazadaki başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi. Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kavga Adana Güncel Haberler

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title