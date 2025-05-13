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Adana'da Kontrolü Kaybeden Araç Bisikletliye Çarptı

Adana'da Kontrolü Kaybeden Araç Bisikletliye Çarptı
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Adana'da bir sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bisikletliye çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak iş yerinin duvarına çarptı. Bisiklet sürücüsü hafif yaralanırken, yoldaki yayalar son anda kurtuldu.

ADANA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bisikletliye ardından da kaldırıma çıkıp, iş yerinin duvarına çarptı. Bisiklet sürücüsünün hafif yaralandığı, kaldırımdaki yayaların son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 ELP 55 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bisikletliye ardından da kaldırıma çıkıp, iş yerinin duvarına çarptı. Kaldırımda yürüyen 2 kişi, aracın kendilerine doğru yaklaştığını görüp kaçarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan bisiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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