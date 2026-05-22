Haberler

Adana'da iki komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladıkları öne sürülen baba ve oğluna dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, moloz dökme yüzünden çıkan kavgada iki komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladığı iddia edilen baba ve oğlu hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 9 ila 18 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çıkan tartışmada 2 komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladıkları iddia edilen baba ve oğlu hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Şakirpaşa Mahallesi'nde 10 Eylül 2025'te komşuları Mehmet C. ve oğlu İbrahim C'yi aralarında çıkan kavgada av tüfeğiyle ağır yaraladıkları iddiasıyla haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ikametlerinin bahçesine ev inşaatı yapan sanıkların buradan artan molozları komşularının bahçesine dökmesi nedeniyle aralarında kavga çıktığı belirtildi.

İddianamede, kavgada Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö'nün av tüfeğiyle komşuları Mehmet C'yi karın ve sağ ayağından, oğlu İbrahim C'yi ise sol ayak ve sağ yanağından kemik kırığı olacak şekilde ağır yaraladığı ifade edildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve suçta kullanılan av tüfeğinin ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli olduğu anlatılan iddianamede, Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek

Hacıosmanoğlu'nu UEFA'ya şikayet edecekler

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum