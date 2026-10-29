Adana'da kızına tabancayla saldırmaya çalışan baba özel harekatla yakalandı

Adana'da kızına tabancayla saldırmaya çalışan baba özel harekatla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da kızına tabancayla saldırmaya çalışan baba, polisin kızını koruma altına almasının ardından hastanenin camlarına ateş etti. Boş bir odada saklandığı belirlenen şüpheli, teslim olma çağrısına ateşle karşılık verdikten sonra özel harekat polislerince gözaltına alındı.
Adana'da kızına tabancayla saldırmaya çalışan baba, saklandığı hastane odasında özel harekat polislerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, E.D. muayene için kentteki bir hastaneye gitti.
Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye giderek kızı E.D'ye tabancayla saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri, M.D'ye müdahale ederek E.D'yi koruma altına aldı.
Bunun üzerine hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D. daha sonra binaya girerek izini kaybettirdi.
Polis ve hastane güvenlik görevlileri, şüphelinin hastanedeki boş odalardan birinde saklandığını belirledi.
Teslim olması yönündeki çağrıya ateşle karşılık veren M.D. bölgeye sevk edilen özel harekat polislerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.