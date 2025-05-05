Adana'da Kız Kardeşine Şiddet Uygulayan Eniştesi Tabancayla Öldürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kız kardeşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet K. ile tanıklar Kazım G, Tuba K. ve Cabbar K. ile taraf avukatları katıldı.

Tanık Cabbar K, duruşmada verilen söz üzerine sanık Mehmet K'nin amcasının oğlu, maktul Faruk Soyyiğit'in (33) de arkadaşı olduğunu söyledi.

Soyyiğit ile kavun alım satımı yaptıklarını anlatan Cabbar K, "Olay günü Faruk, küfrederek 'Benim çocuklarımı bana göstermiyorsunuz.' diye bağırıp elini tüfeğe doğru uzattı. Mehmet ise aracın içinden rastgele iki el ateş etti. Mehmet, hedef gözetmeksizin ateş etti ve sonrasında olay yerinden kaçtı." ifadesini kullandı.

Diğer tanık maktulün dayısı Kazım G. ise olay günü Mehmet K'nin araca bindikten sonra hedef gözeterek 3 el ateş ettiğini ileri sürdü.

Olay anında yeğeni Faruk Soyyiğit'in tüfeğe doğru hamle yapmadığını öne süren Kazım G, "Faruk tüfeğin nerede olduğunu bile bilmiyordu. Olayın öncesinde Faruk, eşi Tuba K'nin ailesi ile kavga etmişti. Ben Faruk Soyyiğit'in bir şey yapmasından korktuğum için tüfeği sakladım. Tüfek Faruk'un kendisine aittir." diye konuştu.

Savunması alınan sanık Mehmet K. ise olay günü üzerinde silah olmadığını ileri sürerek, "Silah araçtaki koltuğun altında bulunuyordu. Faruk, tüfekle üzerime doğru gelince ben de kendimi korumak adına rastgele ateş ettim." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, cinayetin meydana geldiği bölgede keşif yapılmasına ve sanığın mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde, 4 Temmuz 2024'te Faruk Soyyiğit'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle olaydan bir gün sonra yakalanan Mehmet K. tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.