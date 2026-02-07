Haberler

Eski iş yerini basıp, 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda Özel Harekat timlerince etkisiz hale getirildi

Adana'da kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını iddia eden Ümran A., eski iş yerini basarak tabancayla 4 iş arkadaşını yaraladı. Olayın ardından çatıda polise direnerek etkisiz hale getirildi.

ADANA'da kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını iddia ettiği eski iş yerini basan Ümran A. (26), çıkan kavgada tabancayla 4 eski iş arkadaşını vurarak yaraladı. Daha sonra polisleri fark edip, iş yerinin çatısına çıkan şüpheli, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil atölyesinden kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle ayrıldığı öne sürülen Ümran A., iddiaya göre dedikoduların devam etmesi nedeniyle yanına aldığı tabancayla iş yerini bastı. Kız kardeşinin dedikodusunu yaptığını ileri sürdüğü eksi iş arkadaşlarıyla kavga eden Ümran A., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATIDA POLİSE DİRENDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerini fark eden Ümran A., teslim olmayarak iş yerinin çatısına çıktı. Olayda yaralanan Adile Ç., Enver G., Adem Ş. ve Murat C., ambulanslarla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatıya çıkan Ümran, ekiplere direnince olay yerine Özel Harekat timleri sevk edildi. Özel Harekat timlerinin operasyonuyla Ümran A., etkisiz hale getirildi. Üzerinden 2 ruhsatsız tabanca çıkan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan tedaviye alınan yaralılardan Enver G. ve Adile Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
