Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı

Adana'da 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerde yaptığı denetimlerde şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

Kontrollerde "dolandırıcılık", "hırsızlık", "kadına yönelik şiddet" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" gibi suçlardan 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K, Ö.Y, A.G, M.K. ve Ü.Ö. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.