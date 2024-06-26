Adana'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Hükümlü ve 1 Şüpheli Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda aranan kişilerin adreslerini tespit etti ve operasyon düzenleyerek yakaladı. Şüpheli tutuklanırken, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.
Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, haklarında 6-8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile 8 ayrı suçtan aranan şüphelinin adresini tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, arananları yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.