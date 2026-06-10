Adana'da kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 7 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Ebru Küçükgöde'nin cansız bedeni, jandarma ekiplerince evinin yakınlarında bulundu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Alihocalı Mahallesi'ndeki evinden 7 Haziran'da ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ebru Küçükgöde'nin (54) bulunması için jandarma ekiplerinin araştırması sürdü.
Ekipler, Küçükgöde'nin cesedini evinin yakınlarında buldu.
Kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç