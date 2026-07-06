Haberler

Adana'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar'ın cesedi, sulama kanalında bulundu. Cenaze otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan çocuğun sulama kanalında cesedine ulaşıldı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden 3 Temmuz'da ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Can Hüseyin Uçar (9) için ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalışmalarını çocuğun evinin olduğu bölgedeki sulama kanalı çevresinde yoğunlaştırdı.

Yapılan çalışmalar sonucu, sulama kanalının Ali Hocalı Mahallesi yakınında Uçar'ın cesedi bulundu.

Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Bastık Evleniyor!

Zeynep Bastık Evleniyor!
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü