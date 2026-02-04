Haberler

Adana'da kargo işçisi eşini bıçaklayarak öldürdü

Adana'da kargo işçisi eşini bıçaklayarak öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir kargo işçisi, tartıştığı eşi Kadriye Alver'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Ş.A., cesedin başında ağladı.

ADANA'da kargo işçisi Ş.A., tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Kadriye Alver'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cesedin başında ağlayan Ş.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarını okula gönderen kargo işçisi Ş.A. ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Ş.A., eşini defalarca bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Alver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşinin başında ağlayan Ş.A.'yı gözaltına aldı. Alver'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor