Adana'da Kardeşler Tutuklandı
Sarıçam ilçesinde dolmuş sürücüleri Gıyaseddin ve Veysel Sarı, otobüs şoförüne silahlı saldırıda bulundu. Gözaltına alınan kardeşler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
2 KARDEŞ TUTUKLANDI
Adana'nın Sarıçam ilçesinde akaryakıt istasyonunda otobüs şoförünü ayağından tabancayla vuran dolmuş sürücüleri Gıyaseddin Sarı (26) ile darbeden kardeşi Veysel Sarı (25) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen dolmuş sürücüsü iki kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel