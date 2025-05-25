Adana'da Kapıkaya Kanyonu'nda 35 Kişi Mahsur Kaldı

Adana'da Kapıkaya Kanyonu'nda 35 Kişi Mahsur Kaldı
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Adana'da gezintiye çıkan 35 kişi, Çakıt Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, halat ve can simitleriyle başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

ADANA'da Kapıkaya Kanyonu'nda gezintiye çıkan 35 kişi, Çakıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, halat ve can simitleriyle mahsur kalanları kurtardı.

Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na gezintiye giden, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, Çakıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, halat ve can simitleriyle müdahalesiyle mahsur kalanlar, çayın karşısına geçirilerek kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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