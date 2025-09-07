Haberler

Adana'da Kanlı Ay Tutulması Heyecanı

Adana'da Kanlı Ay Tutulması Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkede çıplak gözle izlenebilen Kanlı Ay Tutulması net bir şekilde gözlemlendi.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, Kanlı Ay Tutulması, çıplak gözle izlendi.

Türkiye'nin de arasında bulunduğu çok sayıda ülkede çıplak gözle izlenen Kanlı Ay Tutulması, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde net bir şekilde görüldü. Türkiye saati ile 19.15'te başlayan Kanlı Ay Tutulması, vatandaşlarca çıplak gözle izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aigai Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık güneş saati bulundu

Ünlü antik kentimizde bulundu! Tam 2 bin 200 yıllık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.