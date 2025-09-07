Adana'da Kanlı Ay Tutulması Heyecanı

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, Kanlı Ay Tutulması, çıplak gözle izlendi.

Türkiye'nin de arasında bulunduğu çok sayıda ülkede çıplak gözle izlenen Kanlı Ay Tutulması, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde net bir şekilde görüldü. Türkiye saati ile 19.15'te başlayan Kanlı Ay Tutulması, vatandaşlarca çıplak gözle izlendi.