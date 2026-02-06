Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü
Kozan ilçesinde 86 yaşındaki Ahmet Karaca, kamyonun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
R.A. idaresindeki 33 AFG 132 plakalı kamyon, Tufanpaşa Mahallesi'nde 86 yaşındaki Ahmet Karaca'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü R.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel