Adana'da Kamyonet ile Taksinin Çarpışması: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Pozantı-Niğde kara yolunda Ahmet Kozan idaresindeki 51 AAG 156 plakalı kamyonet ile Şahin Gültepe yönetimindeki 51 T 0197 plakalı ticari taksi çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu

İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca'dan radikal karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.