Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde devrilen bir kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel