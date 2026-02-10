Haberler

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde devrilen bir kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
500

