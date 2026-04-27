Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da 4 motosiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde 14 Nisan'da kilitli bulunan A.G'ye ait motosiklet kilidi kırılarak çalındı.

A.G'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, binanın güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin kimliğini ve adresini belirledi.

Zanlı M.K. (26), ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin 3 motosiklet daha çaldığı tespit edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

A.G'ye ait motosikletin de arasında olduğu iki motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.