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Adana'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: 2 Ölü

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki D.G., Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) ateş açarak iki kişinin ölümüne neden oldu. Zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki bir kahvehaneye gelen D.G. (17), burada Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahvehanedeki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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