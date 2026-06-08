Pazar arabasına koyduğu keçisiyle dolmuşta yolculuk yaptı
Adana'da bir kadın, pazar arabasına koyduğu keçisiyle dolmuşa binerek ilginç bir yolculuk yaptı. Diğer yolcular durumu cep telefonuyla kaydetti.
ADANA'da dolmuşa binen kadın, pazar arabasına koyduğu keçisiyle yolculuk yaptı.
Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı'nda pazar arabasına koyduğu keçisiyle dolmuşta yolculuk yapan kadın, görenlerin dikkatini çekti. Dolmuştaki diğer yolcular, ilginç yolculuğu cep telefonuyla görüntüledi.
Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı