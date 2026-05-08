Haberler

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı ürünlerle birlikte 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda sigara, puro, elektronik sigara ve içki ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Adana'nın Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, gümrük kaçağı 4 milyon 240 bin makaron, 30 bin 796 paket sigara, 12 bin 800 puro, 85 elektronik sigara, 1819 kilogram tütün, 41 kilogram nargile tütünü, 636 kilo 900 gram çay, 15 bin 267 şişe içki ile 2 bin 289 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili A.A.Ö, E.M. ve A.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
Hürmüz'de gerilim arttı, Trump'tan açık tehdit var: Ateşkes olmazsa...

Saldırılar sonrası gerilim artıyor! Savaş boyunca bunu ilk kez söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu

Ünlü çift aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu
Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

Marketi dağıtan saldırgan kadın tanıdık çıktı
Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Panik yapmayın
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu

Ünlü çift aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu
Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde

Viral olan görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

'Yapamazsın' diyenlere inat aynı anda 3 işi birden yapıyor

"Yapamazsın" diyenlere inat aynı anda 3 işi birden yapıyor