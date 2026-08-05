Haberler

Kozan'da 70 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 kilo kıyılmış tütün ile 9 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 kilo kıyılmış tütün ile 9 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Şevkiye Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 70 kilo kıyılmış tütün, 9 bin 800 makaron, 980 sigara ambalajı ile 2 otomatik tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Gaziantep'te çocuk kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Çocuklar kavga etti, aileler birbirine girdi

Mason Greenwood Fenerbahçe formasıyla açılışı yaptı

Milyonların hayalini kurduğu an gerçekleşti
Dur durak bilmiyor! Talisca’dan 3 maçta 3 gol

Neler yapıyorsun Talisca! En kral forvet bile gelse formayı vermeyecek
Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

Tuğçe Güney soruşturmasında "Fuhuş" operasyonu! Çok sayıda tutuklama
Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba

Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce...