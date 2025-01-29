Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 750 Paket Sigara ve 44 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda, 2 bin 750 paket kaçak sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirildi. İş yerinin sahibi gözaltına alındı.
Adana'da kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara bulundu.
Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.