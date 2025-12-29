Merdiven altı 2 muayenehaneye operasyon: 3 gözaltı

Adana'da merdiven altı 2 muayenehaneye operasyon düzenleyen polis, 4 bin 655 kaçak ilaç ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ve ruhsatsız muayenehanelere yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki merdiven altı 2 muayenehaneye eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde kaçak olduğu belirlenen antibiyotik, ağrı kesici ve serum gibi 4 bin 655 ilaç ele geçirildi, 1470 tıbbi cihaza da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.