Merdiven altı 2 muayenehaneye operasyon: 3 gözaltı

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda merdiven altı iki muayenehaneye baskın yapıldı, 4.655 kaçak ilaç ve 1.470 tıbbi cihaz ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da merdiven altı 2 muayenehaneye operasyon düzenleyen polis, 4 bin 655 kaçak ilaç ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ve ruhsatsız muayenehanelere yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki merdiven altı 2 muayenehaneye eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde kaçak olduğu belirlenen antibiyotik, ağrı kesici ve serum gibi 4 bin 655 ilaç ele geçirildi, 1470 tıbbi cihaza da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
