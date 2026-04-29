Adana'da kaçak 2 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi
Adana'da kaçak 2 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir depoda arama yaptı.
Adreste kaçak 2 bin 150 litre etil alkol ele geçiren ekipler, şüpheli M.E.Ş'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun