Pozantı ilçesinde geçen ay 57 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma, 8 bin 912 kişiyi kontrol ederek, çeşitli suçlardan aranan 57 hükümlüyü yakaladı. Operasyonda ruhsatsız tüfek, uyuşturucu ve kaçak sigaralar ele geçirildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda 57 firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uygulamalarda, 8 bin 912 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı.
Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 57 hükümlünün yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 3 tüfek, 9 fişek, 19 gram sentetik uyuşturucu ve 278 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel