Adana'da Jandarma 3 tırda 8 ton kaçak tütün buldu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da Jandarma 3 tırda 8 ton kaçak tütün buldu, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibe aldığı 3 tır, TAG Otoyolu'nda durduruldu. Tırlarda 8 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı, şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Adana'da 3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün bulunduğu belirlenen 3 tırı takibe aldı.
Ekipler, tırları Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.
Tırlarda 8 ton kıyılmış kaçak tütün bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA