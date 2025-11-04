Haberler

Adana'da İnşaatta İşçi Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Güncelleme:
Adana'da apartman inşaatında sıva yapan işçilerin bulunduğu asansörlü iskele arızalanarak düştü. Olayda Siracettin Demirkıran hayatını kaybederken, İbrahim Gülşen ağır yaralandı.

ADANA'da apartman inşaatında sıva yapan işçiler Siracettin Demirkıran (53) ile İbrahim Gülşen'in (45) üzerinde bulunduğu asansörlü iskele, arızalanıp metrelerce yükseklikten düştü. Demirkıran yaşamını yitirirken Gülşen ise ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68050'nci Sokak'taki apartman inşaatında meydana geldi. Sıva işçisi Siracettin Demirkıran ile İbrahim Gülşen, apartmanın ön cephesindeki asansörlü iskeleyle yukarı çıktı. İskele bir süre sonra bilinmeyen nedenle arızalanıp, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İşçiler, demir iskelenin altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Demirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Gülşen ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülşen'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olay yeri incelemesi sonrası Demirkıran'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK\ADANA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
