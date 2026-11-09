Adana'da iklimlendirmeli kenevir imalathanesine operasyonda 3 şüpheli yakalandı

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Adana'da iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir yetiştirilen uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

İstihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, bir imalathanede iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İmalathanede yapılan aramalarda, 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemi muhteviyatı ve çeşitli miktarda malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, "Kahraman jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Adana İl Jandarma Komutanlığımızı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA