Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kılıçlı Mahallesi Kozan Yolu'nda, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
