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Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti

Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
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Adana'da bir apartman dairesinde iki kişiyi öldüren Mehmet Eser, yakalanmamak için saklandığı binanın damında intihar etti.

Adana'da apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla öldüren zanlı, saklandığı başka binanın damında intihar etti.

Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Ekipler, daireye girdiklerinde Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran'ın (37) tabancayla öldürüldüğünü tespit etti. Çalışmalarını genişleterek sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu belirledi.

Şüphelinin Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını saptayan ekipler, söz konusu binaya operasyon düzenledi. Baskın sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan Mehmet Eser, çıktığı apartman damında tabancayla intihar etti.

Olay yerindeki çalışmaların ardından Eser'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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