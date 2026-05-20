Haberler

Adana'da husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Yüreğir'de tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.H. ve müşteki M.N. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, aralarında husumet bulunan tarafların 20 Ocak 2025'te Yavuzlar Mahallesi'nde kavga ettiğini belirtti.

Savcı, kavga sırasında bıçakla M.N'yi kol ve göğsünden ağır yaraladıktan sonra kaçan Y.H'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Y.H. savunmasında, olay günü müştekiyle yolda karşılaştıklarını iddia ederek, "Kendisi bana sözlü sataştı. Önceye dayalı aramızda husumet vardı. İlk olarak kendisi bana saldırdı. O sırada kendimi korumaya çalıştım, müştekiyi öldürme kastım yoktu." beyanında bulundu.

M.N. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü fenomenden kötü haber! Sağlıksız yaşam pahalıya patladı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Aktivistlere insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne karşı haykırdı
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur ölü bulundu
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak