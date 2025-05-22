Adana'da Hırsızlık Yapan Genç Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Yapan Genç Tutuklandı
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Adana'da Erkan D. adlı genç, 2 günde girdiği 3 iş yerinden toplamda 5 bin lira, cep telefonu, antika para ve 10 bin lira değerinde tespih çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sonrasında yakalanan Erkan D., 'Adres sormak için girdim' savunmasını yaptı fakat tutuklandı.

ADANA'da Erkan D. (28), 2 günde girdiği 3 iş yerinden 5 bin lira, cep telefonu, antika para ve 10 bin lira değerindeki tespihleri çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan Erkan D., "Adres sormak için iş yerlerine girdim" dedi.

Olay, 5 Mayıs'ta saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Züccaciye dükkanına giren Erkan D., içeride kimsenin olmadığını fark edip, kasadaki 5 bin lirayı avuçlarına doldurarak kaçtı. Bir gün sonra Kocavezir Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesine giren Erkan D., kredi kartı, antika para ve 10 bin lira değerindeki tespihleri çaldı. Erkan D. daha sonra bir çay ocağındaki cep telefonunu da alarak bölgeden uzaklaştı. Erkan D.'nin hırsızlık anları, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

İş yeri sahiplerinin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Daha önce de çok sayıda 'Hırsızlık' suçuna karıştığı saptanan Erkan D., Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Erkan D., sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi benim ancak hırsızlık yapmadım. Adres sormak için iş yerlerine girdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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