Haberler

Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulamasında aranan 66 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polis ve jandarma ekiplerinin helikopter ve drone destekli huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah, mermi, uyuşturucu hap ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Adana'da polis ve jandarma ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan, Sarıçam, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde belirlenen noktalarda eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Helikopter ve dronun havadan destek verdiği uygulamada, durdurulan araçlar detaylı şekilde kontrol edildi.

Uygulamada 16 bin 295 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 66 zanlı gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 kesici alet, 33 mermi, 4 uyuşturucu hap ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Umuma açık 185 iş yeri ile 5 bin 520 araç denetlendi. 92 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 298 bin lira para cezası kesilirken, 17 iş yerine de tutanak tutuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı

Transfer olmak istediği takımı açık açık söyledi

Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

Gözlerinin yaşına bakmadı! Kayınpederden kurşun yağmuru
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler

Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

Ünlü gazeteci sayı vererek açıkladı: Kılıçdaroğlu istifaları geliyor
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?