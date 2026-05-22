Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Adana'da polis ve jandarma ekipleri, 15 ilçede helikopter ve drone destekli eş zamanlı huzur ve güven uygulaması yaptı. Vali Mustafa Yavuz, bayram boyunca güvenlik önlemlerinin süreceğini belirtti.

Adana'da polis ve jandarma ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 ilçede belirlenen noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Helikopter ve dronun havadan destek verdiği uygulamada, durdurulan araçlar detaylı şekilde kontrol edildi.

Sürücülerin ve yolcuların ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Vali Mustafa Yavuz, merkez Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamaya katılarak vatandaşlarla sohbet etti, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yavuz, polis, jandarma ve diğer birimlerin, vatandaşların huzur ve güven içinde güzel bir bayram geçirmeleri için görev başında olduğunu söyledi.

Uygulamalarda 2 bin 443 personelin görev yaptığını belirten Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"15 ilçemizdeki ana yollarda, caddelerde, parklarda ve umuma açık yerlerde huzur ve güven uygulaması yapıyoruz. Tüm birimlerimizle birlikte şehrimizin ve Adanalı hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için bayram boyunca görev başında olacağız. Elbette ki sadece emniyetimiz, jandarmamız değil, diğer birimlerimiz de bununla ilgili planlamalarını yaptı. Bayramda yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasını istiyoruz."

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel de Vali Yavuz'a eşlik etti.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

