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Adana'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi

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Adana'da Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından defnedildi. Şehit babasının evinin önünde kurulan taziye çadırına gelenler, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Adana'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren şehit babası Mehmet Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2018'de terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılıç'ın naaşı, Buruk Mezarlığı'ndaki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit babasının ikametinin önüne kurulan taziye çadırına gidenler, aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kılıç Adana Terör Güncel Haberler

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