Adana'da Havalandırma Boşluğuna Düşen İşçi Kurtarıldı

Adana'da apartmanda boya yaparken havalandırma boşluğuna düşen Mustafa Ildır, itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ildır'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ADANA'da, apartmanda boya yaparken havalandırma boşluğuna düşüp yaralanan Mustafa Ildır (29), itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda boya yapan işçi Mustafa Ildır, dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yaralanan Ildır'ı halatla kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ildır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
