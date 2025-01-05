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Adana'da Hatalı Park Eden 634 Sürücüye Ceza

Adana'da Hatalı Park Eden 634 Sürücüye Ceza
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Adana'da trafik denetimlerinde hatalı park eden 634 sürücüye 934'er lira para cezası uygulandı. Bazı araçlar çekilerek otoparka götürüldü.

Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 634 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sefa Özler, Ali Münif Yeğenağa, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde denetim yaptı.

Denetimde, hatalı park edilen 634 aracın sürücüsüne 934'er lira ceza kesildi.

Trafik akışını engelledikleri tespit edilen 23 araç da çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel
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