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Adana'da hapis cezaları 12-25 yıl olan 4 firari hükümlü yakalandı

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Adana'da dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti suçlarından 12-25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polisin şafak vakti düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "yağma" ve "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 12 ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, hükümlüler Yusuf G, Sedat A, Derman G. ile Fatih K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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