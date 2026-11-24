Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı. Yüreğir ilçesindeki bir ikamete düzenlenen jandarma operasyonunda yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.K'nin (36) merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda M.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA