Adana'da Hafif Ticari Araç Sulama Kanalına Düştü

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, sulama kanalına düştü. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. R.E. yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazayı gören çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkarmak için yardıma koştu. Kazayı yara almadan atlatan R.E., çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak kanala düştüğü anlar yer aldı. Kuraklık nedeniyle kanalda su seviyesinin düşük olması, olası bir faciayı önledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.