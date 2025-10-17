Adana'da Hafif Ticari Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobil ve motosikletlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vural K. idaresindeki 01 BBS 591 plakalı hafif ticari araç, Mücahitler Caddesi'nde park halindeki otomobil ve iki motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel