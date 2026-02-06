Adana'da hafif ticari aracın motosikletteki iki kişiye çarpması kamerada
Adana'nın Çukurova ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Turgut Özal Bulvarı'nda 4 Şubat'ta seyir halindeki hafif ticari araç, yol kenarında hareket etmeye hazırlanan motosikletteki iki kişiye çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü M.G. ile arkasındaki kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel