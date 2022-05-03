Adana'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Akıncı idaresindeki 41 ABK 155 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Mehmet Çiçek'in kullandığı 33 AHT 049 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücü Akıncı ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Mehmet Çiçek, Çukurova, Minibüs, Adana, Güncel, Haberler

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